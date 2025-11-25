Экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации боевиков в зоне СВО

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что удар наносился в интересах группировки войск «Восток». Летчики применили фугасные авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Успешное поражение намеченных целей подтвердил передовой авиационный наводчик. Экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования. Посадка, как отметили в российском оборонном ведомстве, прошла штатно.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 ликвидировали ракетами украинскую пехоту в зоне спецоперации. В тот раз авиационный удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.