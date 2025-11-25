МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации боевиков в зоне СВО

Удар наносился фугасными авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.
25-11-2025 18:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. 

Уточняется, что удар наносился в интересах группировки войск «Восток». Летчики применили фугасные авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Успешное поражение намеченных целей подтвердил передовой авиационный наводчик. Экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования. Посадка, как отметили в российском оборонном ведомстве, прошла штатно. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 ликвидировали ракетами украинскую пехоту в зоне спецоперации. В тот раз авиационный удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #истребитель-бомбардировщик #ФАБ #УМПК
