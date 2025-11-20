Артиллеристы раскрыли одну из своих хитростей, применяемых в зоне СВО

На Константиновском направлении расчет РСЗО «Град» поразил вражеский пункт временной дислокации ВСУ. В результате противник потерял больше десятка боевиков и две единицы техники. Работают артиллеристы и на других направления специальной военной операции. Они помогают нашим подразделениям расширять так называемую буферную зону в Сумской и Харьковской областях. А во время дозарядки боекомплекта артиллеристы применяют военную хитрость.

Боекомплект в месте заряжания никогда не находится в одном месте. Он разбросан по разным так называемым схронам. Даже если противник вычислит один из них и нанесет удар, боевая машина сможет подъехать к другому и пополнить свой пакет снарядов. Это конечно уже Артиллерийская классика, но очень важный момент.

На кадрах можно увидеть, как «Град» возвращается в место дозарядки в Курскую область после работы в буферной зоне Сумской. Водитель с огромным боевым опытом, полученным еще в добровольческих подразделениях, на своем индикаторе видит, как пополняется боезапас.

Несмотря на постоянную опасность быть замеченными, наши артиллеристы ежедневно делают свою боевую работу. Только одна направляющая «Града» может за свой срок службы выпустить 1 800 реактивных снарядов. А таких у боевой машины 40.

Ночью «Граду» работать сложнее. Вспышки от его реактивных снарядов видно дальше, но от того и противник меньше ждет. Уже на утро, когда спустится туман, в этот проутюженный лесной массив в Сумской области зайдёт наша пехота.

Группировка войск «Север» продолжает расширять буферные зоны в Сумской и Харьковской областях. В последней - в Волчанской городской общине накануне наши бойцы освободили населенный пункт Цегельное. В общей сложности российские военнослужащие выбили из строя больше 110 украинских боевиков.