CAS открыл саночникам из России путь на Игры-2026 в нейтральном статусе

Суд посчитал, что полное исключение россиян не является соразмерной мерой.
Владимир Рубанов 2025-10-31 19:02:14
© Фото: rusluge.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шести российских спортсменов. CAS отменил запрет Международной федерации санного спорта (FIL) на участие россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Прошение шести спортсменов о немедленном допуске к международным соревнованиям было отклонено. Однако CAS посчитал, что полное исключение россиян не является соразмерной мерой. Речь идет в том числе об участии в предстоящих зимних Олимпийских играх.

FIL аргументировала свое решение тем, что участие российских спортсменов увеличит риск инцидентов и их исключение не является санкцией по признаку гражданства. Конгресс этой организации проголосовал за продолжение отстранения россиян от международных соревнований, включая квалификационные на Игры-2026.

Международный олимпийский комитет разрешил атлетам из России участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже. Они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. При этом FIL решила не разрабатывать программу допуска для россиян.

Большинство федераций зимних олимпийских видов спорта не разрешили российским спортсменам участвовать в отборе на Игры. На данный момент на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остались шансы завоевать путевки у конькобежцев и шорт-трекистов. Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

