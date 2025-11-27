МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Британии против Спейси подали новые иски с обвинениями в домогательствах

Начало общего судебного процесса по данным искам запланировано в Высоком суде Англии и Уэльса на 12 октября 2026 года.
Дарья Ситникова 27-11-2025 01:15
© Marco Barada, Keystone Press Agency, Global Look Press

Новый судебный процесс над американским актером Кевином Спейси по обвинениям в сексуальном насилии начнется в октябре 2026 года в Лондоне. Об этом сообщила корпорация Би-би-си.

Трое мужчин обвинили его в сексуальном насилии в период с 2000 по 2013 год. Со слов одного из истцов, Спейси подвергал его насилию около 12 раз с 2000 по 2005 год.

Другой истец утверждает, что Спейси, с которым он работал в лондонском театре «Олд вик» домогался до него в 2008 году. Он подал иск еще в 2022 году, но тогда дело было поставлено на паузу на время уголовного процесса над артистом.

Третий истец - актер Руари Кэннон, он открыто обвинил Спейси в том, что тот приставал к нему на одной из вечеринок. В 2013 году Кэннон играл в театре «Олд вик», где Спейси занимал должность художественного директора с 2004 по 2015 год.

Актер все обвинения отвергает. Начало общего судебного процесса по искам запланировано в Высоком суде Англии и Уэльса на 12 октября 2026 года.

Напомним, скандал вокруг Кевина Спейси длится уже около восьми лет. Во время развития истории с актером отказались сотрудничать кинодеятели, внеся смуту в его карьеру. В 2023 году американского актера оправдали по делу о сексуальных домогательствах. Суд присяжных счел обвинения недоказанным.

#лондон #суд #обвинения #иски #кевин спейси
