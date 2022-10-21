Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

© Фото: Leonard Ortiz, ZUMAPRESS, Globallookpress

В США оправдали американского актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах. Суд присяжных счел обвинения недоказанным, сообщает телеканал NBC.

Речь идет об иске Этони Рэппа. Мужчина уверял, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси пытался его соблазнить. Рэпп подавал иск против Спейси по трем пунктам: нападение, нанесение побоев и умышленное причинение эмоционального стресса.

Судья Льюис А. Каплан отклонил иск о нападении до начала судебного разбирательства. Также на шестой день разбирательства было отвергнуто и заявление об эмоциональном стрессе, так как оно «повторно утверждало» обвинение в нанесении побоев.

Напомним, скандал вокруг Кевина Спейси длится уже около пяти лет. Во время развития истории с актером отказались сотрудничать кинодеятели, внеся смуту в его карьеру.