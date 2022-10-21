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Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Сергей Лебедев
01:21 21.10.2022
Суд присяжных счел обвинения Этони Рэппа недоказанным.
Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах
© Фото: Leonard Ortiz, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В США оправдали американского актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах. Суд присяжных счел обвинения недоказанным, сообщает телеканал NBC.

Речь идет об иске Этони Рэппа. Мужчина уверял, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси пытался его соблазнить. Рэпп подавал иск против Спейси по трем пунктам: нападение, нанесение побоев и умышленное причинение эмоционального стресса.

Судья Льюис А. Каплан отклонил иск о нападении до начала судебного разбирательства. Также на шестой день разбирательства было отвергнуто и заявление об эмоциональном стрессе, так как оно «повторно утверждало» обвинение в нанесении побоев. 

Напомним, скандал вокруг Кевина Спейси длится уже около пяти лет. Во время развития истории с актером отказались сотрудничать кинодеятели, внеся смуту в его карьеру.

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