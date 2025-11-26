МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: число пунктов в мирном плане США по Украине сократилось с 28 до 22

Американский лидер отметил, что первоначальное предложение США по Украине является «концепцией», а не планом.
Дарья Ситникова 26-11-2025 05:42
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что его первоначальное предложение по урегулированию конфликта на Украине представляет собой лишь концепцию, а не готовый план. По его словам, документ был сокращен с 28 до 22 пунктов.

Глава Белого дома сообщил журналистам на борту президентского самолета, что участники переговоров «тщательно проработали все 28 пунктов», сократив их до 22.

Многие вопросы удалось урегулировать, причем весьма успешно, отметил он. Президент выразил надежду, что «из этого что-то получится».

Трамп ранее поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения американского плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам президента, министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры с Киевом касательно мирного урегулирования.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Трамп #урегулирование #мирный план
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 