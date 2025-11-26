Трамп: число пунктов в мирном плане США по Украине сократилось с 28 до 22

Президент США Дональд Трамп заявил, что его первоначальное предложение по урегулированию конфликта на Украине представляет собой лишь концепцию, а не готовый план. По его словам, документ был сокращен с 28 до 22 пунктов.

Глава Белого дома сообщил журналистам на борту президентского самолета, что участники переговоров «тщательно проработали все 28 пунктов», сократив их до 22.

Многие вопросы удалось урегулировать, причем весьма успешно, отметил он. Президент выразил надежду, что «из этого что-то получится».

Трамп ранее поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения американского плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам президента, министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры с Киевом касательно мирного урегулирования.