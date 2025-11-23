МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NBC: министр армии США предупредил Киев о «неминуемом поражении»

Посыл США на встрече заключался в том, что Киеву «нужно принять сделку».
Екатерина Пономарева 26-11-2025 06:45
© Фото: Ron Sachs - CNP, Global Look Press

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что страна не сможет обеспечить непрерывные поставки ВСУ оружия и систем ПВО в объемах, которые необходимы для защиты всей украинской инфраструктуры. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Дрисколл предупредил Украину о невозможности поставки оружия на переговорах с официальными представителями в Киеве на прошлой неделе. Тогда министр армии США дал мрачную оценку ВСУ в боевых действиях.

«Дрисколл сообщил своим визави, что их войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск», - сообщает NBC.

Общий посыл на встрече заключался в том, что Киеву нужно принять сделку, уточняет телеканал. В переговорах участвовали американские чиновники и глава киевского режима Владимир Зеленский. Целью США было давление на Украину для соглашения по мирному договору Трампа.

Ранее политолог Владимир Шаповалов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о том, какие правки может внести Европа в мирный план главы Белого дома Дональда Трампа. По его мнению, в первую очередь страны ЕС захотят закрепить свое военное положение на Украине и узаконить фактическую кражу российских замороженных активов.

