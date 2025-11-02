Власти, бизнес и общественники обсудили трудоустройство ветеранов СВО

Системный подход к трудоустройству ветеранов спецоперации обсудили за круглым столом в рамках финала чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Модератором дискуссии выступила статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Среди других участников – руководители министерств и ведомств, представители крупного бизнеса, общественники и сами ветераны СВО.

«Трудоустройство ветеранов СВО - ключевая задача фонда "Защитники Отечества". Для ее решения нужна системная работа, прежде всего в сфере профориентации. Это должны быть не просто предложения вакансий, а подбор наиболее подходящей профессии с ориентацией на личные качества человека», - отметила Цивилева.

Между тем, более 14 000 тысяч ветеранов спецоперации, в том числе 4 300 героев с инвалидностью, уже обратились в Фонд по вопросам дальнейшего трудоустройства. Более половины из них получили работу в соответствии со своим образованием и специализацией. Фонд также принял более 9 700 тысяч запросов на обучение и переобучение. Большинство заявителей уже получают новые знания и компетенции для дальнейшего трудоустройства в мирной жизни. Напомним, национальный чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оператором выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования.

Ранее ветераны спецоперации получили возможность продемонстрировать свое профессиональное мастерство в рамках чемпионата «Абилимпикс». Всего им доступны 50 компетенций. Управление беспилотниками - одна из самых востребованных площадок. Среди участников более 90 ветеранов спецоперации и каждый из них стремится продемонстрировать свои сильные стороны. Участники конкурса - подопечные фонда «Защитники Отечества». Физкультура и спорт – одно из направлений их реабилитации. Эту и другие темы также обсудили участники круглого стола. Сошлись на том, что спорт должен быть доступен каждому.