В Общественной палате обсудили систему воспитания будущих патриотов

Патриотическое мероприятие нацелено на формирование у детей и юношей стремления подражать подвигу ветеранов Великой Отечественной войны и героизму участников специальной военной операции.
Ян Брацкий 26-11-2025 23:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

«Эстафета патриотизма»: как усовершенствовать систему воспитания будущих защитников Родины? Форум с таким название прошел в Общественной палате. В ходе мероприятия его организаторы обсудили практические шаги по совершенствованию системы воспитания юных патриотов - будущих защитников Родины в системе образовательных учреждений Минобороны РФ. Речь о кадетский корпусах, суворовских и нахимовских училищах.

«Сегодня мы говорим о будущем нашей страны. Завтра эти ребята будут у руля и нам небезразлично, какими они вырастут. Мы сегодня отмечали самых лучших по представлениям кадетских корпусов, суворовских училищ. Все эти 10 лет нам помогало Минобороны России. Помогало здесь и в регионах. Большое спасибо министру обороны Андрею Рэмовичу Белоусову», - сказал модератор дискуссии, член ОП, зампредседателя общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

В этой непростой и важной работе необходимо опираться на опыт, накопленный за 80 лет существования суворовских училищ и более чем 300 лет кадетского образования в России.

«Конечно, не все они будут военнослужащими, офицерами и генералами. Они будут работать в экономике, политике и искусстве. Идет формирование нашей новой военной элиты. Я надеюсь, что сегодня в системе Минобороны России учатся ребята - будущая элита нашей страны, о которой говорил президент России», - констатировал Каньшин.

Эксперты отмечают, что форум, организованный в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества, ознаменует собой завершение очередного этапа общероссийской патриотической акции «Эстафета патриотизма». Она стартовала в канун 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и проходит под девизом «Будущее России принадлежит правнукам поколения победителей».

Нынешний этап акции нацелен на формирование у детей и юношей глубокого уважения и стремления подражать жизненному подвигу ветеранов Великой Отечественной войны и героизму российских воинов - участников специальной военной операции. Кульминацией форума стало чествование суворовцев, кадетов и членов движения «Юнармия».

