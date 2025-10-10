Цивилева отметила роль ветеранов СВО в патриотическом воспитании молодежи

В Москве состоялась торжественная церемония вручения медалей отцам военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Участниками мероприятия стали 23 человека.

В ходе церемонии также были отмечены волонтеры, которые оказывают поддержку военнослужащим и помогают собирать гуманитарную помощь для мирного населения в зоне боевых действий.

В мероприятии приняла участие статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева. Она подчеркнула важность участия ветеранов и их родных в патриотическом воспитании молодежи и сохранении исторической памяти.

«Вовлечение тех, кто сейчас защищает интересы государства, в патриотическое воспитание не только молодежи, но и общества в целом крайне важно. Участники, ветераны СВО и их близкие очень трепетно относятся к сохранению памяти и исторической правды. Важно, чтобы эти люди были среди нас. Государство сегодня оказывает беспрецедентные меры поддержки, чтобы уделить внимание и оказать содействие ветеранам СВО и их родным», - отметила Цивилева.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.