С января 2026 года в Москве изменится стоимость проезда

В Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что стоимость одной поездки по биометрии со 2 января 2026 года составит 71 рубль. Это на 12 рублей дешевле, чем при использовании банковской карты. Цена одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 3,5 рубля. Цены скорректируют для компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции.

Помимо этого, со 2 января введут изменения в стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте. В период действия «летнего тарифа» - с 1 мая по 30 сентября 2026 года - одна поездка при оплате банковской картой или через СБП обойдется в 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные. По билету «Кошелек» - 330 и 500 рублей. При оплате по биометрии - 230 и 400 рублей.

Во период «зимнего тарифа» - с 1 октября 2025 года по 30 апреля 2026 года - по будним цена проезда не изменится. В выходные дни при оплате банковской картой или СБП поездка обойдется в 170 рублей, при опалет билетом «Кошелек» или по биометрии - 145 рублей. Поездки на регулярных речных маршрутах по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней останутся включенными в стоимость круглый год.

Кроме этого будут проиндексированы тарифы на проезд на смежных автобусных маршрутах, связывающих столицу и Московскую область. Изменения затронут как маршруты с фиксированной стоимостью, так и те, где есть зональная тарификация. Средний размер индексации составит 14,3 процента и 14,9 процента. Все действующие льготы для пассажиров сохраняются.

Сообщается, что все вырученные средства от оплаты проезда будут направлены на развитие транспорта. В 2026 году в Москве планируют открыть первого участка новой Рублево-Архангельской линии метро. Запланировано дальнейшее обновление подвижного состава: на линии выйдут около 350 вагонов нового поколения «Москва-2026». К 2030 году количество составов современного поколения в столичном метро достигнет более 90%.

Ранее в Московский дептранс сообщал от утверждении порядка использования роботов-курьеров, теперь они получат индивидуальные номера. В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день в столице работают уже около 200 роботов-курьеров. Они осуществляют более полутора тысяч доставок в сутки.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин запустил первый в РФ беспилотный трамвай, следующий по маршруту метро «Щукинская» - улица Кулакова на северо-западе Москвы. Собянин вместе с пассажирами проехал на беспилотном транспорте. По словам мэра, до 2030 года поставлена задача, чтобы уже две трети трамваев в Москве были беспилотными. Следующая - это запуск беспилотного поезда в метро, его испытания стартуют уже в этом году.