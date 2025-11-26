Сложили подвал, сожгли танк: как балтийцы громят ВСУ под Константиновкой

FPV-дрон балтийцев взлетает в сторону Константиновки. Туман немного рассеялся, и наши разведчики выявили там вражеский блиндаж. Боевик ВСУ выдал себя, высунув руку. Через считаные минуты туда прилетает дрон-камикадзе.

Другой беспилотник останавливает украинский бронеавтомобиль «Казак». Еще один добивает его. Видно, что машина была полностью набита боеприпасами для миномета. Происходят детонация и пожар, снабжение боевиков сорвано. Расчет самого миномета едва успевает открыть огонь, как туда прилетает возмездие.

«Недавно был обнаружен сброс "Бабы-яги" врага - доставка провизии личному составу. Пришла задача от комбата - разобрать подвал. Два-три вылета - и подвал сложили», - рассказал начальник расчета БПЛА Балтийского батальона с позывным Панда.

Ударные дроны балтийцев охотятся на танк националистов в районе Константиновки. Он был замаскирован и ждал своего часа. Но наши вовремя его засекли. Руководит уничтожением техники комбат с позывным Синус.

«Заходи слева от дома. Давай, давай до башни заходи! Ай, молодец, все поразил. Объективный контроль, поднять объективный контроль!» - командует он.

Горит еще один танк киевского режима. Эффективно управлять боем командиру помогает качественная связь от командного пункта до самой передовой. Связист с позывным Апостол говорит, что их работа незаменима: есть связь - будет победа.

Те из боевиков, кто выжил, поспешили сдаться в плен. Это оказались два молодых парня. Все чаще и чаще киевская хунта посылает на убой молодежь из-за нехватки личного состава.

«Человеческий ресурс у них заканчивается. Техника есть - они не берегут, работают, не щадя ничего», - говорит военнослужащий с позывным Балтика.

Сейчас подразделение значительно нарастило мощности по коптерам-разведчикам и ударным дронам, в том числе и на оптоволокне. Увеличилась дальность полета - «руки стали длиннее». Что сразу положительно сказалось на вверенном участке фронта.

«Потери противника очень велики, и уже нет наступления противника до роты 30-50 человек. Противник идет по два-три человека максимум. И то мы их выявляем и стараемся тут же уничтожить», - рассказывает комбат Синус.

Балтийский батальон полка ВМФ входит в группировку «Центр» и находится сейчас в активной обороне с юга от Константиновки, помогая продвигаться нашим штурмовикам. И сами идут вперед и закрепляются, уменьшая серую зону и создавая непрерывное давление на врага.