Эксперт допустил эскалацию в Пакистане в случае смерти Имрана Хана

Возможная смерть бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в тюрьме не выгодна действующим властям. Таким мнением со «Звездой» поделился научный сотрудник Центра Индо-Тихоокеанского региона Института мировой экономики и международных отношений РАН Глеб Макаревич.

Ранее Afghanistan Times сообщило о «загадочной смерти» политика. Якобы он был убит в тюрьме, а его тело тайно вывезли.

«На мой взгляд, его смерть невыгодна никому. Это ненужная эскалация в стране. Внешнего влияния я не усматриваю, несмотря на то, что у него были свои представления о прекрасном, он был вполне конвенциональным игроком. Немного пережал с Россией, не так высказался в отношении Запада, но не стал для него злейшим врагом. Для властей Пакистана выгоднее сохранять его живым», - сказал Макаревич.

Возможная смерть Имрана Хана может всколыхнуть общество. Фигура политика до сих пор является знаковой и у него много сторонников, полагает эксперт.

«На выборах он показывал хороший результат и стал альтернативным символом Пакистана для тех, кто устал от коррупции и от влияния армии на внутреннюю политику. Хотя он сам был креатурой военных и при нем не все хорошо было в экономике и политике. Но для многих он остается важной фигурой», - констатировал собеседник «Звезды».

В конце января 2024 года стало известно, что экс-премьера Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанном с продажей ценностей, которые хранились в государственной сокровищнице Тошахана. Также каждого из супругов обязали выплатить штраф по 787 млн рупий. Напомним, что официальный подтверждений смерти Имрана Хана в тюрьме не поступало.