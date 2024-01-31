Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанном с продажей ценностей, которые хранились в государственной сокровищнице Тошахана. Об этом передает телеканал Geo.

Сообщается, что супругам запретили занимать государственные должности в течение 10 лет. Теперь экс-премьер Пакистана вместе с супругой должны также выплатить штраф в размере 787 миллионов рупий каждый.

Новый вердикт по делу о коррупции вынесли через день после того, как специальный суд приговорил Имрана Хана и бывшего главу внешнеполитического ведомства Пакистана Шаха Мехмуда Куреши к 10 годам тюремного заключения за разглашение государственной тайны.

Ранее бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана приговорили к 10 годам тюремного заключения по делу о гостайне. По данным местных средств массовой информации, приговор огласили в тюрьме Адиала в Равалпинди.