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Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции

Супругам также запретили занимать государственные должности в течение 10 лет.
Игнат Далакян 2024-01-31 09:32:01
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанном с продажей ценностей, которые хранились в государственной сокровищнице Тошахана. Об этом передает телеканал Geo.

Сообщается, что супругам запретили занимать государственные должности в течение 10 лет. Теперь экс-премьер Пакистана вместе с супругой должны также выплатить штраф в размере 787 миллионов рупий каждый.

Новый вердикт по делу о коррупции вынесли через день после того, как специальный суд приговорил Имрана Хана и бывшего главу внешнеполитического ведомства Пакистана Шаха Мехмуда Куреши к 10 годам тюремного заключения за разглашение государственной тайны.

Ранее бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана приговорили к 10 годам тюремного заключения по делу о гостайне. По данным местных средств массовой информации, приговор огласили в тюрьме Адиала в Равалпинди.

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