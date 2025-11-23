МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине

Президент РФ Владимир Путин отметил, что усилия, которые Минск предпринимал по данному вопросу с первых дней, дали результаты.
Сергей Дьячкин 26-11-2025 14:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры по Украине в Минске. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, проходящей в Бишкеке.

«Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», - подчеркнул Лукашенко.

Путин поблагодарил белорусского лидера за вклад в урегулирование конфликта на Украине. Президент РФ отметил, что усилия, которые Минск предпринимал по данному вопросу с первых дней, дали результаты.

Ранее сообщалось, что президент России и его коллега из Киргизии Садыр Жапаров обсудили расширение сотрудничества в военной и военно-технической сферах. В тексте совместного заявления глав государств говорится, что развитие партнерства между Россией и Киргизией в оборонной сфере способствует укреплению региональной безопасности. Отмечается, что Путин и Жапаров подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества. 

 

#Владимир Путин #Александр Лукашенко #минск #переговоры #Бишкек #урегулирование конфликта #встреча
