Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры по Украине в Минске. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, проходящей в Бишкеке.

«Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», - подчеркнул Лукашенко.

Путин поблагодарил белорусского лидера за вклад в урегулирование конфликта на Украине. Президент РФ отметил, что усилия, которые Минск предпринимал по данному вопросу с первых дней, дали результаты.

Ранее сообщалось, что президент России и его коллега из Киргизии Садыр Жапаров обсудили расширение сотрудничества в военной и военно-технической сферах. В тексте совместного заявления глав государств говорится, что развитие партнерства между Россией и Киргизией в оборонной сфере способствует укреплению региональной безопасности. Отмечается, что Путин и Жапаров подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.