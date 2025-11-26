МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Разина: автора песен «Ласкового мая» Кузнецова держали «как в заложниках»

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина напомнила, что экс-продюсер Андрей Разин никогда не был автором песен «Ласкового мая», а только «директором, который захотел петь».
Сергей Дьячкин 26-11-2025 18:27
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ситуацию с заведением уголовного дела на экс-продюсера Андрея Разина прокомментировала для «Звезды» бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина. Популярная певица и скандальный экс-продюсер - не родственники, они однофамильцы. При этом Разина и Разин неоднократно сталкивались в творческой жизни. И впечатление от совместной работы и проектов осталось не самым приятным.

«Это давно должно было случиться. Человек он не совсем чистый на руку. Как так получилось, что все права группы "Ласковый май" оказались у него? Он был одним из солистов, но в основном он был директором коллектива, который захотел петь», - рассказала певица.

Светлана Разина напомнила что автор песен «Ласкового мая» Сергей Кузнецов при жизни постоянно находился в тени. Не был ни на одной «Песне года». По ее мнению, Кузнецова всегда держали «как в заложниках». У него никогда не брали интервью, он не получал профессиональных премий. И все это вопреки грандиозной популярности «Ласкового мая», который во многом был обязан поэту своей феноменальной славой.

Певица считает, что экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вел совершенно спокойную жизнь до того, как его «понесло» и он «начал всем запрещать». Разина пояснила, что существует множество фирм и продюсеров, которые мечтают забрать у артистов, поэтов и композиторов права на их песни.

«Оформить все на себя - все об этом мечтают. Для того чтобы получать пожизненно дивиденды с этого. Это не то, что ты купил дом, он у тебя есть, и все. Это вечный источник заработка. Это как нефтяная скважина - можно качать и качать права. Вот он (Андрей Разин. - Прим. ред.) и качал. Причем чужие права», - объяснила артистка.

Ранее сообщалось, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин объявлен в розыск по уголовной статье. Разин много лет судился с Юрием Шатуновым за права на хиты группы, угрожал ему уголовным преследованием за исполнение песен. 

В разговоре со «Звездой» адвокат Олег Ситников, представляющий интересы поэта и композитора Сергея Кузнецова, рассказал, что Андрей Разин преследовал певца Юрия Шатунова и его семью с момента распада «Ласкового мая».  Он пояснил, что прошлогоднее решение Хостинского суда поставило точку в вопросе авторства. Автор - Кузнецов, который впоследствии завещанием и договором передал свои права Шатунову. После смерти Шатунова в наследство вступили его жена и двое детей.

#мираж #певица #наш эксклюзив #продюсер #авторские права #Андрей Разин #Ласковый май #авторские отчисления #Сергей Кузнецов #светлана разина
