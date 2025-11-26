МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Бишкеке Путин сыграл на киргизском инструменте комузе

Трехструнный национальный инструмент является одним из символов страны и помещен на банкноте национальной валюты Киргизии номиналом один сом.
Сергей Дьячкин 26-11-2025 17:25
© Фото: kremlin.ru © Видео: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе своего официального визита в Бишкек сыграл на киргизском национальном инструменте. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

Президент постарался повторить виртуозную игру местного музыканта на комузе. Этот киргизский народный инструмент имеет три струны и длинной тонкой шейкой напоминает лютню.

Комуз является одним из символов Киргизии, первые описания инструмента относятся к 201 году до нашей эры. Изображение инструмента размещено на банкноте национальной валюты Кыргызстана номиналом один сом.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Бишкек Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе разговора тот предложил провести переговоры по Украине в Минске.

До этого президент России и его коллега из Киргизии Садыр Жапаров обсудили расширение сотрудничества в военной и военно-технической сферах. В тексте совместного заявления глав двух государств говорится, что развитие партнерства между Россией и Киргизией в оборонной сфере способствует укреплению региональной безопасности. Также отмечается, что Путин и Жапаров подтвердили готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества.

