Экипаж истребителя Су-35С прикрыл ударную авиацию в зоне СВО

Экипаж истребителя Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

Летчик прикрывал действия бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации - экипажи наносили удары по украинским боевикам, военным объектам и технике ВСУ. Эти удары наносились в интересах группировки войск «Восток».

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что боевые вылеты летчиков оперативно-тактической авиации совершаются в любое время суток. Также было отмечено, что самолеты находятся в воздухе, невзирая на погодные условия.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил пункт временной дислокации боевиков в зоне спецоперации. Летчики применили фугасные авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.