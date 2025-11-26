МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж истребителя Су-35С прикрыл ударную авиацию в зоне СВО

Боевое дежурство выполнялось в интересах группировки войск «Восток».
26-11-2025 16:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

Летчик прикрывал действия бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации - экипажи наносили удары по украинским боевикам, военным объектам и технике ВСУ. Эти удары наносились в интересах группировки войск «Восток».

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что боевые вылеты летчиков оперативно-тактической авиации совершаются в любое время суток. Также было отмечено, что самолеты находятся в воздухе, невзирая на погодные условия. 

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил пункт временной дислокации боевиков в зоне спецоперации. Летчики применили фугасные авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#су-35 #вкс россии #истребители #спецоперация #группировка восток
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 