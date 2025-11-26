Расчеты самоходок ГрВ «Восток» ударили по живой силе врага в зоне СВО

Во время воздушной разведки операторы беспилотных аппаратов группировки войск «Восток» выявили передвижение группы украинских военнослужащих в районе опорных пунктов на Запорожском направлении. Как сообщили в Минобороны России, данные о координатах были оперативно переданы артиллерийским расчетам самоходных установок, после чего по позициям противника нанесли огневое поражение. В результате были уничтожены укрепленные позиции и живая сила ВСУ.

В ролике показана замаскированная САУ - артиллерийская установка укрыта под ветками и сухой травой, но визуально хорошо различима за счет выдающегося силуэта ствола. На опубликованных кадрах с дронов видно, как камера фиксирует вспышку в глубине посадки.

После удара над округой поднимается дым. На другом фрагменте камера-дрон зависает над местностью, где заметны следы свежей активности и разрушений. Часть видео записана в тепловизионном режиме, в эпизодах - несколько ярких тепловых пятен, которые появляются после артиллерийского удара, указывая на пораженные цели.

Работа беспилотных экипажей и артиллерийских расчетов в связке позволяет своевременно вскрывать перемещения противника. Это не дает врагу укреплять позиции или совершать маневры на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.