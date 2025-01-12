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США отказали дипломатам из РФ в праве почтить память советских летчиков

Одиннадцатого января исполнилось 80 лет со дня гибели летчиков-участников ранее засекреченного проекта по перегонке из США в СССР гидросамолетов.
Ян Брацкий 2025-01-12 06:14:54
© Фото: CNP AdMedia Global Look Press

Власти США отказали российским дипломатам в поездке в Элизабет-Сити для участия в памятной церемонии возложения венков, которая посвящена 80-летней годовщине гибели советских летчиков.

В российском посольстве данный шаг расценили, как стремление предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны.

«Яркое подтверждение - отказ в согласовании поездки росдипломатов в город Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

Коллективный Запад не первый раз демонстративно отказывает России в участии в мемориальных мероприятиях, посвященных событиям Второй мировой.

Ранее польские власти не пустили российскую делегацию на церемонию в честь 79-й годовщины освобождения бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау.

#СССР #сша #дипломатия #Вторая мировая война #память #«Мемориал» #Элизабет-Сити
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