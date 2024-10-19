В Сербии осудили отказ приглашать РФ на годовщину освобождения Аушвица

Отсутствие России на праздновании годовщины освобождения концлагеря Освенцим оскорбляет память жертв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Сербии Александра Вулина.

«Знаете ли вы, что и в этом году в день освобождения Аушвица мероприятие пройдёт без участия советской стороны? Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице?», - сказал Вулин на конференции в представительстве Россотрудничества в Белграде.

В музее на месте концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме пройдет празднование 79-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками, куда Россию не пригласили.

Из-за этого замглавы сербского правительства осудил решение музея о недопуске делегации из РФ на памятное событие.