МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сербии осудили отказ приглашать РФ на годовщину освобождения Аушвица

Вице-премьер Сербии Вулин назвал отказ в приглашении России на празднование памятной даты «нарушением здравого смысла».
Виктория Бокий 2024-10-19 19:06:44
© Фото: IMAGO Werner Lerooy Global Look Press

Отсутствие России на праздновании годовщины освобождения концлагеря Освенцим оскорбляет память жертв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Сербии Александра Вулина.

«Знаете ли вы, что и в этом году в день освобождения Аушвица мероприятие пройдёт без участия советской стороны? Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице?», - сказал Вулин на конференции в представительстве Россотрудничества в Белграде.

В музее на месте концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме пройдет празднование 79-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками, куда Россию не пригласили.

Из-за этого замглавы сербского правительства осудил решение музея о недопуске делегации из РФ на памятное событие.

#Россия #Сербия #Польша #концлагерь #александр вулин #аушвиц-биркенау
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 