Вильфанд: избыток осадков ждет в ноябре четыре округа РФ

Научный руководитель Гидрометцентра РФ рассказал, что на большей территории европейской части России температура в ноябре прогнозируется выше нормы.
Сергей Дьячкин 2025-11-01 09:31:13
© Фото: Roman Denisov, Global Look Press, Global Look Press

Избыток осадков в ноябре будет отмечаться на территориях Северо-Западного, Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Избыток осадков в ноябре будет отмечен на Кольском полуострове, в Мурманской, Ленинградской областях и Карелии, также на севере Урала, это Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа», - рассказал метеоролог.

Он добавил, что избыток осадков ожидается на юге Сибирского федерального округа, в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Тыве. Избыток влаги будет на юго-западе Дальневосточного федерального округа. Речь идет прежде всего про Забайкальский край и Бурятию.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, дефицит осадков в ноябре прогнозируется практически по всему Центральному федеральному округу, а также на Дальнем Востоке, Чукотке, в Магаданской области, Камчатском крае и на северо-востоке Якутии.

«На остальной территории России осадков в ноябре ожидается около нормы», - сообщил Вильфанд. 

Специалист добавил, что на большей территории европейской части России температура прогнозируется выше нормы. Теплый ноябрь ожидается в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском, Южном федеральных округах РФ. Но и на азиатской части, по словам метеоролога, виден «очаг тепла» в ноябре. Также температура выше нормы ожидается в Сибири.

Вильфанд уточнил, что на большей части Дальнего Востока, в Якутии и Хабаровском крае, температура в ноябре будет около или близкой к нормальной. Лишь на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края ожидается показатель ниже нормы.

«Зима в эти регионы приходит раньше», - пояснил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ в разговоре со «Звездой» пообещал потепление жителям столичного региона. Температура поднимется до +11 градусов, к Москве идут теплые воздушные массы с юга. Температура будет выше нормы на 5 градусов. Осадки тоже почти прекратятся. Будут только, как говорят синоптики, местами. Давление повысится, сейчас оно ниже нормы. В целом ноябрь будет довольно теплым, а вот солнца, судя по всему, ждать не стоит.

