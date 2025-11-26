МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики

Отмечается, что новая Стратегия будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности.
Дарья Ситникова 26-11-2025 00:00
© Фото: Kremlin Poolvia Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики». Правительство утвердит мероприятие по реализации данной Стратегии.

Уточняется, что она создана для координации деятельности федеральных и региональных органов власти, а также местного самоуправления и иных органов в сфере национальной политики. Стратегия будет обеспечивать их взаимодействие с институтами гражданского общества. 

Ее утвердили до 2036 года. Новая Стратегия будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности.

Кроме этого, в указе «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года» указано, что уровень общероссийской идентичности среди граждан РФ к 2036 году должен составлять не менее 95%. Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 на период до 2025 года. 

В сентябре этого года российский лидер заявил, что культура Россия всегда была многонациональной, из-за чего в будущем ее развитие может быть возможным только в том же ключе. Президент РФ также добавил, что культура должна стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью. 

#Россия #Путин #стратегия #указ #подписание
