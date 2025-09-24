В Махачкале сотрудники рехаба похищали и пытали людей ради выкупа

В Махачкале задержали сотрудников одного из местных реабилитационных центров, которые подозреваются в похищениях и истязаниях людей. Как сообщили в управлении СК России по Республике Дагестан, в результате действий злоумышленников как минимум один человек лишился жизни.

По имеющейся информации, с января 2024 по апрель 2025 года группа лиц, работавшая в так называемом «рехабе», организовала схему похищения людей с целью получения выкупа от их родственников. Людей против их воли забирали в центр, под предлогом лечения от зависимости, после чего применяли к ним психологическое и физическое насилие. В результате подобных действий один из похищенных скончался.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место преступления, освободили оставшихся пленников и задержали всех подозреваемых в преступлениях лиц. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 126 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 117 (истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении похищенного лица) и ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношение задержанных меры пресечения.