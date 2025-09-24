МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Махачкале сотрудники рехаба похищали и пытали людей ради выкупа

Один из похищенных скончался.
Тимур Юсупов 2025-09-24 23:20:45
© Фото: Следственный комитет Российской Федерации © Видео: Следственный комитет Российской Федерации

В Махачкале задержали сотрудников одного из местных реабилитационных центров, которые подозреваются в похищениях и истязаниях людей. Как сообщили в управлении СК России по Республике Дагестан, в результате действий злоумышленников как минимум один человек лишился жизни.

По имеющейся информации, с января 2024 по апрель 2025 года группа лиц, работавшая в так называемом «рехабе», организовала схему похищения людей с целью получения выкупа от их родственников. Людей против их воли забирали в центр, под предлогом лечения от зависимости, после чего применяли к ним психологическое и физическое насилие. В результате подобных действий один из похищенных скончался.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место преступления, освободили оставшихся пленников и задержали всех подозреваемых в преступлениях лиц. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 126 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 117 (истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении похищенного лица) и ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношение задержанных меры пресечения.

#в стране и мире #Дагестан #похищение #следком
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 