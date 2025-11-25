МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин утвердил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи

В этом году особому виду правительственной и государственной связи исполняется 230 лет.
Сергей Дьячкин 25-11-2025 21:13
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Президент России Владимир Путин установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи. Об этом сообщается в соответствующем указе, подписанном главой государства.

В указе президента отмечается особая роль этого вида правительственной связи. 17 декабря 2026 года в России отмечается 230-летие со дня ее образования. Фельдъегеря осуществляют доставку особо важных, зачастую секретных, документов. Эта система связи обеспечивает быструю и надежную передачу корреспонденции между госорганами, в первую очередь в сфере обороны и безопасности.

В указе, подписанном президентом России, подчеркивается что праздничная дата утверждается в целях сохранения и развития исторической памяти. Она призвана обеспечить преемственность традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

Особый памятный день повысит престиж службы в органах федеральной фельдъегерской связи. Его утверждение - знак признания заслуг фельдъегерей в решении задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.

Правительство РФ и Государственная фельдъегерская служба, согласно указу, будут ежегодно обеспечивать проведение праздничных мероприятий в памятный день. Федеральные органы власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления должны оказывать содействие в проведении ежегодного праздника.

Ранее сообщалось, как специалисты фельдъегерской службы бригады управления 51-й ОА ЮВО круглосуточно занимаются доставкой писем военнослужащим от их родственников. Кадры работы военнослужащих опубликовало Минобороны России.

До этого Минобороны России показывало работу фельдъегерско-почтовой связи 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток», регулярно доставляющих сотни посылок и писем военнослужащим, защищающих жителей Донбасса. Кроме того, специалисты войск связи занимаются доставкой военной корреспонденции.

#ВС РФ #связь #Владимир Путин #служба #указ президента #фельдъегери #Фельдъегерско-почтовая связь ВС РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 