Путин утвердил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи

Президент России Владимир Путин установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи. Об этом сообщается в соответствующем указе, подписанном главой государства.

В указе президента отмечается особая роль этого вида правительственной связи. 17 декабря 2026 года в России отмечается 230-летие со дня ее образования. Фельдъегеря осуществляют доставку особо важных, зачастую секретных, документов. Эта система связи обеспечивает быструю и надежную передачу корреспонденции между госорганами, в первую очередь в сфере обороны и безопасности.

В указе, подписанном президентом России, подчеркивается что праздничная дата утверждается в целях сохранения и развития исторической памяти. Она призвана обеспечить преемственность традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

Особый памятный день повысит престиж службы в органах федеральной фельдъегерской связи. Его утверждение - знак признания заслуг фельдъегерей в решении задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.

Правительство РФ и Государственная фельдъегерская служба, согласно указу, будут ежегодно обеспечивать проведение праздничных мероприятий в памятный день. Федеральные органы власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления должны оказывать содействие в проведении ежегодного праздника.

Ранее сообщалось, как специалисты фельдъегерской службы бригады управления 51-й ОА ЮВО круглосуточно занимаются доставкой писем военнослужащим от их родственников. Кадры работы военнослужащих опубликовало Минобороны России.

До этого Минобороны России показывало работу фельдъегерско-почтовой связи 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток», регулярно доставляющих сотни посылок и писем военнослужащим, защищающих жителей Донбасса. Кроме того, специалисты войск связи занимаются доставкой военной корреспонденции.