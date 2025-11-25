В ЦВММ выставили уникальную пушку с «Ил-2», поднятую со дна Балтики

Перед вами удивительный артефакт - крупнокалиберная авиационная пушка «НС-37». Более 80 лет это орудие пролежало на дне Финского залива.

На изъеденном балтийской водой металле различимо клеймо «1943 год». Именно в этот период советские штурмовики «Ил-2» в порядке эксперимента вооружались тяжелыми пушками, чьи снаряды пробивали броню немецких танков.

«Вот эти два "уха" - это крепления пушки к нижней стороне крыла, вот эта полочка - подача снарядов для работы. Вся пушка "родная". Все, что мы видим - все это те детали, которые были на борту Ил-2 НС-37, сбитого в районе острова Лавенсаари», - рассказывает исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин.

Два года назад водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества нашли в Финском заливе самолет «Ил-2». На глубине в восемь метров - нагромождение фрагментов, покрытых илом. Пушка лежит отдельно, потому и решили поднять только ее.

Исследователи установили обстоятельства гибели самолета. 27 октября 1943 года штурмовик «Ил-2» 7-го гвардейского авиаполка Балтийского флота, возвращаясь с боевого вылета, был атакован двумя немецкими истребителями. Летчик, младший лейтенант Иван Зеленский - не родственник, а просто однофамилец - пытался дотянуть на подбитой машине до аэродрома на острове Лавенсаари. Не хватило каких-то 400 метров, самолет упал на воду и затонул. Экипаж спасли наши катера. Нашли штурмовик только 81 год спустя - в рамках проекта ЦПИ РГО «Отражение балтийского неба».

«Это не тот проект, где мы осмелимся утверждать, что мы обязательно найдем всех и каждого, и закроем полностью все пробелы в этой странице нашей истории. Но как минимум систематизировать знания, из частных деталей сложить общую картину - вот наша задача», - рассказывает Сергей Фокин.

За два сезона команде проекта «Отражение балтийского неба» удалось найти уже 11 самолетов, погибших на Балтике в годы Великой Отечественной войны, и тем самым открыть малоизвестные факты нашей истории. Поднять самолеты со дна целиком практически невозможно. Но некоторые артефакты достойны того, чтобы украсить музейные коллекции.

«Все предыдущие годы РГО занималось поиском подлодок, надводных кораблей, а самолеты оставались в тени. И летчики оставались в тени, хотя вклад в Победу именно летчиков-балтийцев - он неоценим. И наличие таких предметов, история о людях, которые пользовались этими предметами - они вносят широкий вклад в доведение информации до широкого посетителя», - рассказывает главный хранитель Центрального военно-морского музея имени Петра Великого Евгений Мульгин.

Бережно отреставрированную авиапушку со штурмовика «Ил-2» НС-37 решили передать Центральному военно-морскому музею - редкое крупнокалиберное орудие украсит экспозицию, посвященную героическим летчикам-балтийцам. Но поскольку системные подводные исследования Финского залива будут продолжены, этот экспонат - наверняка не последний.