МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова и Охотского морей

Продолжительность полета составила более 14 часов, отметили в МО РФ.
2025-09-25 16:55:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о выполнении планового полета экипажами стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Самолеты дальней авиации появились над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. 

Уточняется, что продолжительность полета превысила 14 часов. При этом стратегические ракетоносцы сопровождали экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ ВКС России. 

Российское оборонное ведомство добавило, что в ходе полета экипажи Ту-95МС дозаправились топливом в воздухе. В МО РФ отметили, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. 

Подчеркивается, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов Ту-160 отработали пуски крылатых ракет над Баренцевым морем. Эти учебно-боевые задачи были выполнены над нейтральными водами в рамках учений «Запад-2025».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Су-30СМ #Ту-95МС #берингово море #Охотское море
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 