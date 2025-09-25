Экипажи Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова и Охотского морей

Минобороны России сообщило о выполнении планового полета экипажами стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Самолеты дальней авиации появились над нейтральными водами Берингова и Охотского морей.
Уточняется, что продолжительность полета превысила 14 часов. При этом стратегические ракетоносцы сопровождали экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ ВКС России.
Российское оборонное ведомство добавило, что в ходе полета экипажи Ту-95МС дозаправились топливом в воздухе. В МО РФ отметили, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.
Подчеркивается, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее сообщалось, что экипажи самолетов Ту-160 отработали пуски крылатых ракет над Баренцевым морем. Эти учебно-боевые задачи были выполнены над нейтральными водами в рамках учений «Запад-2025».
