Охрана свердловской колонии остановила на въезде грузовик с оружием

Прибывшие на место полицейские изъяли незаконный груз и теперь выясняют, кому он предназначался.
Ян Брацкий 2025-11-14 13:17:06
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

В свердловскую колонию (ИК-47) пытались провезти целый грузовик оружия и военной амуниции. Подозрительный автомобиль остановили на проходной, сообщили в пресс-службе областного главка ФСИН. Водитель должен был забрать изготовленную на территории колонии продукцию деревообработки.

«В кабине водителя обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактический шлем и рюкзак», - говорится в сообщении.

Среди прочего сотрудники колонии изъяли подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами и необходимые к ним аксессуары, а также мобильные телефоны.

На место прибыли сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, откуда следовал грузовик и кому предназначался незаконный груз. Возбуждены несколько уголовных дел. Напомним, ИК-47 печально известна бунтом, который заключенные устроили в феврале 2021 года. Тогда они нанесли себе порезы бритвой с целью шантажа руководства учреждения.

#в стране и мире #оружие #Свердловская область #ФСИН #колония #ИК-47
