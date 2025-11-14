Охрана свердловской колонии остановила на въезде грузовик с оружием

В свердловскую колонию (ИК-47) пытались провезти целый грузовик оружия и военной амуниции. Подозрительный автомобиль остановили на проходной, сообщили в пресс-службе областного главка ФСИН. Водитель должен был забрать изготовленную на территории колонии продукцию деревообработки.

«В кабине водителя обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактический шлем и рюкзак», - говорится в сообщении.

Среди прочего сотрудники колонии изъяли подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами и необходимые к ним аксессуары, а также мобильные телефоны.

На место прибыли сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, откуда следовал грузовик и кому предназначался незаконный груз. Возбуждены несколько уголовных дел. Напомним, ИК-47 печально известна бунтом, который заключенные устроили в феврале 2021 года. Тогда они нанесли себе порезы бритвой с целью шантажа руководства учреждения.