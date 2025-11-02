МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Десять человек ранены после поножовщины в британском поезде

Из десяти раненых только одному диагностировали травмы, не представляющие угрозу для жизни.
Виктория Бокий 2025-11-02 07:03:32
© Фото: Peter Noyce, image BROKER.com, Globallookpress

Десять человек госпитализировали после нападения с ножом на пассажиров поезда в Англии. Об этом сообщает британская транспортная полиция.

В заявлении указывается, что на данный момент жизнь девяти пострадавших находится под угрозой. Из десяти раненых только одному диагностировали травмы, не представляющие угрозу для жизни.

«Десять человек доставлены в больницу, девять из них, по оценке (медиков. – Прим. ред.), получили ранения, угрожающие жизни. Один пострадавший проходит лечение от ранений, не представляющих угрозы для жизни. Смертельных исходов нет», - говорится в заявлении.

Известно, что двух человек арестовали по подозрению в совершении нападения. Помогают расследовать инцидент сотрудники контртеррористического подразделения британской полиции.

Ранее сообщалось о массовой поножовщине в поезде рядом с городом Хантингдон. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение ужасающим. Он отметил, что этот случай «вызывает глубокую обеспокоенность».

#поезд #Великобритания #пострадавшие #госпитализация #нападение
