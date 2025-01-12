Россияне 12 января смогут наблюдать самую яркую комету года ATLAS

Жители России смогут увидеть невооруженным взглядом самую яркую комету 2025 года - C/2024 G3 (ATLAS), сообщили в Центральном бюро астрономических телеграмм США. Такая возможность появится в воскресенье, 12 января.

Увидеть комету смогут жители Дальнего Востока и Крайнего Севера при условии ясной погоды, пишет URA.ru со ссылкой на бюро. Наблюдать ее движение стоит рано утром или вечером, оно будет продолжаться до 18 января.

По данным американского журнала Wired, C/2024 G3 была обнаружена 5 апреля с помощью системы оповещения телескопа, сканирующего космическое пространство на предмет астероидов. Яркость кометы может достичь уровня, примерно равного яркости Венеры.

Напомним, в прошлом году россияне смогли заснять фееричный полет редкой кометы Понса-Брукса, которая появилась в поле зрения над Землей за 71 год. На кадрах видно, как над головами жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре пролетело небесное тело с горящим шлейфом.