Жители Дальнего Востока засняли фееричный пролет редкой кометы Понса-Брукса

В небе над Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре пролетел неопознанный объект. За необычным небесным телом тянулся горящий шлейф, после чего он распался на мелкие частицы в воздухе.

Очевидцам удалось заснять на видео летящий объект. Жители долго гадали, является он метеоритом или космическим «вторжением».

Местные средства информации предположили, что в небе на Дальнем Востоке пролетела комета Понса-Брукса, которая появилась в поле зрения над Землей впервые за 71 год. Отмечается, что комету можно будет наблюдать в разных уголках планеты до 1 апреля даже невооруженным глазом.

Ранее огненные шары с кометными хвостами были замечены в небе над Японией. Необычное природное явление очевидцы увидели в провинции Окинава в мае прошлого года.