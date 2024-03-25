МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жители Дальнего Востока засняли фееричный пролет редкой кометы Понса-Брукса

Местные СМИ предполагают, что небесным телом могла стать комета Понса-Брукса, которая пролетела над землей впервые за 71 год.
Игнат Далакян 2024-03-25 15:44:01
© Фото: Вконтакте, Комсомольск-на-Амуре © Видео: Вконтакте, Комсомольск-на-Амуре

В небе над Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре пролетел неопознанный объект. За необычным небесным телом тянулся горящий шлейф, после чего он распался на мелкие частицы в воздухе.

Очевидцам удалось заснять на видео летящий объект. Жители долго гадали, является он метеоритом или космическим «вторжением».

Местные средства информации предположили, что в небе на Дальнем Востоке пролетела комета Понса-Брукса, которая появилась в поле зрения над Землей впервые за 71 год. Отмечается, что комету можно будет наблюдать в разных уголках планеты до 1 апреля даже невооруженным глазом.

Ранее огненные шары с кометными хвостами были замечены в небе над Японией. Необычное природное явление очевидцы увидели в провинции Окинава в мае прошлого года.

#в стране и мире #Дальний Восток #хабаровск #Комсомольск-на-Амуре #Комета #неопознанный объект
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 