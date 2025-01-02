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Врач рассказал, какую опасность несут сырые морепродукты на столе

Вместе с сырыми продуктами в организм человека могут попасть различные бактерии. В частности, это холероподобный вибрион, который может быть смертельно опасным., если его не лечить.
Игнат Далакян 2025-01-02 15:24:00
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Попадание холероподобного вибриона в организм человека может грозить смертельной опасностью. Если инфекцию не лечить, то у человека начнется сильное обезвоживание. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Специалист объяснил, что такое заболевание вызывают бактерии, которые попадают в морепродукты из загрязненной воды.

«Морепродукты могут вызывать любые инфекционные заболевания. Обычно это кишечные расстройства, то есть кишечная инфекция. В общем-то, не сами продукты это могут вызывать, а именно бактерии, которые попадают к ним из загрязненной воды. Можно сказать, что в курортах особенно Азии и санитарные службы не так работают, как в России и есть регионы, где достаточно загрязненная вода», - рассказал Осипов.

Чтобы избежать неприятных ситуаций врач советует соблюдать меры безопасности: отдыхать на официальных пляжах, которые находятся под контролем, стараться не употреблять морепродукты в сыром виде или контролируемых точках общепита.

Чаще всего холероподобный вибрион встречается в Азии. В России, по данным Роспотребнадзора, инфекция не распространяется.

Случай острой кишечной инфекции выявили у жительницы Красноярского края. Женщина 14-26 декабря отдыхала на Пхукете, где ела сырые устрицы. После возвращения домой у нее появились симптомы заболевания. Россиянку обследовали и выписали из инфекционного стационара.

#инфекция #заболевание #наш эксклюзив #Холероподобный вибрион
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