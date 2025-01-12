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Опрос: 47% британцев думают, что Маск негативно влияет на политику их страны

Подобное мнение о миллиардере и главе компаний Tesla и SpaceX сложилось после критики в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Ирина Егорова 2025-01-12 04:40:27
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNPKeystone Press Agency, Globallookpress

Американский бизнесмен Илон Маск негативно влияет на политику Великобритании. Так считают 47% британцев, показал опрос, проведенный газетой Observer.

Подобное мнение о миллиардере и главе компаний Tesla и SpaceX сложилось, вероятно, после критики в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидера партии Reform UK Найджела Фаража, уточняет издание.

При этом 26% придерживаются противоположного мнения. Уточняется, что опрос проводился среди 2050 взрослых британцев онлайн с 8 по 10 января.

Напомним, что критика американца по отношению к премьер-министру Великобритании Киру Стармера касалась беспорядков в стране. Ранее Стармер назвал происходящее в Великобритании «обычным насилием» и бандитизмом и заявил, что не потерпит нападений на мечети и мусульманские общины. На что Маск задался вопросом, «должны ли Стармера беспокоить атаки на все общины.

#политика #Британия #опрос #критика #маск #негативное влияние
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