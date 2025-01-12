Опрос: 47% британцев думают, что Маск негативно влияет на политику их страны

Американский бизнесмен Илон Маск негативно влияет на политику Великобритании. Так считают 47% британцев, показал опрос, проведенный газетой Observer.

Подобное мнение о миллиардере и главе компаний Tesla и SpaceX сложилось, вероятно, после критики в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидера партии Reform UK Найджела Фаража, уточняет издание.

При этом 26% придерживаются противоположного мнения. Уточняется, что опрос проводился среди 2050 взрослых британцев онлайн с 8 по 10 января.

Напомним, что критика американца по отношению к премьер-министру Великобритании Киру Стармера касалась беспорядков в стране. Ранее Стармер назвал происходящее в Великобритании «обычным насилием» и бандитизмом и заявил, что не потерпит нападений на мечети и мусульманские общины. На что Маск задался вопросом, «должны ли Стармера беспокоить атаки на все общины.