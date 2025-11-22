МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Атака дронов ВСУ на Самарскую область привела к гибели двух человек

Ранним утром стали появляться сообщения о звучащих над Сызранью взрывах.
Дарина Криц 22-11-2025 09:09
Во время атаки беспилотников на Самарскую область погибли два человека. ЧП произошло в городе Сызрань, уточнил губернатор Вячеслав Федорищев.

В регионе объявляли опасность налета украинских дронов. Сообщения о взрывах в небе над Сызранью появились примерно в семь часов утра по местному времени.

Глава города Сергей Володченков сообщил жителям, что из-за атаки БПЛА в городе звучат сирены, работают системы оповещения. Он призвал население оставаться дома и не подходить к возможным местам падения дронов.

Прежде упоминалось, что минувшей ночью из 69 сбитых украинских беспилотников 33 пришлись на Поволжский регион. В небе над Самарской областью уничтожили 15 таких объектов.

#Самарская область #атака БПЛА #сызрань #БПЛА ВСУ
