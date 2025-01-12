NYT: занимавшийся делами Трампа спецпрокурор уволился до инаугурации

Специальный прокурор Минюста США Джек Смит, который вел два разбирательства в отношении избранного президента Дональда Трампа, покинул свой пост, пишет New York Times со ссылкой на юридический документ

«Специальный прокурор завершил свою работу и представил свой окончательный конфиденциальный отчет 7 января 2025 года, а 10 января он покинул министерство», - приводит издание сноску в документе, поданном федеральному судье Эйлин Кэннон.

Издание называет уход прокурора «ожидаемым», так как ранее Трамп грозился снять Смита с должности после своей инаугурации 20 января и на фоне прекращения дел против республиканца.

Напомним, в ноябре прошлого года американский Минюст завершил федеральные дела против Дональда Трампа. Речь идет об обвинении в его адрес в участии в «восстании» в Капитолии 6 января 2021 года. Второе разбирательство в отношении американского президента касается обвинения в ненадлежащем хранении секретных документов.