Мадуро призвал студентов Венесуэлы и США объединиться и выступить против войны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к студентам США и своей страны, призвав их единым фронтом выступить против войны и в поддержку мира. Подобные высказывания политика прозвучали на марше в честь местного Дня студента.

«Установить связь со студенческими движениями и студентами США и сказать им: остановите войну, нет войне! Венесуэла хочет мира», - заявил Мадуро.

По словам венесуэльского лидера, студенты в силах продемонстрировать всему миру, что в их стране живут хорошие люди, которые строят университеты и развивают научное движение, создавая полезные вещи для всего человечества.

В накалившихся за последние месяцы отношениях США и Венесуэлы с недавних пор наметились улучшения. Дело в том, что в пятницу 21 ноября американский президент Дональд Трамп выступил с анонсом переговоров с Николасом Мадуро, заявив о том, что их разговор будет весьма конкретным.