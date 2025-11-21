МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп анонсировал переговоры с Мадуро

Американский лидер скрыл, что он скажет президенту Венесуэлы.
Константин Денисов 21-11-2025 20:14
© Фото: Anna Rose Layden - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Глава Белого дома Доанльд Трамп анонсировал переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он сообщил в интервью радиостанции Fox News.

«Я поговорю с ним в не столь отдаленном будущем. Не могу раскрывать, что я ему скажу, но я скажу ему кое-что очень конкретное», - сказал Трамп.

Ранее американский лидер не исключал проведение наземной операцию в Венесуэле. В свою очередь, Мадуро заявил, что военная интервенция в Венесуэлу станет концом для Трампа.

В последнее время американские войска активно уничтожают суда в Карибском бассейне, аргументируя свои действия борьбой с наркотрафиком. С сентября 2025 жертвами ВС США стали 20 судов и 76 человек.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #переговоры #Николас Мадуро
