Трамп анонсировал переговоры с Мадуро

Глава Белого дома Доанльд Трамп анонсировал переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он сообщил в интервью радиостанции Fox News.

«Я поговорю с ним в не столь отдаленном будущем. Не могу раскрывать, что я ему скажу, но я скажу ему кое-что очень конкретное», - сказал Трамп.

Ранее американский лидер не исключал проведение наземной операцию в Венесуэле. В свою очередь, Мадуро заявил, что военная интервенция в Венесуэлу станет концом для Трампа.

В последнее время американские войска активно уничтожают суда в Карибском бассейне, аргументируя свои действия борьбой с наркотрафиком. С сентября 2025 жертвами ВС США стали 20 судов и 76 человек.