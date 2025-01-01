Средства ПВО уничтожили 14 украинских дрона над пятью регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что атака была отражена в период с 20.00 до 22.00 по московскому времени.

Отмечается, что по два беспилотника были уничтожены в небе над Белгородской и Тульской областями. Четыре БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области, пять - над Ростовской и один над Орловской областью.

Ранее в пресс-службе российского военного ведомства сообщили, что над территорией РФ сбили 19 украинских беспилотников. Дежурные средства ПВО сработали в том числе над Белгородской, Курской и Воронежской областями.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.