В США не нашли иностранного следа в покушении на Трампа

Иностранные следы в покушении на президента США Дональда Трампа не были найдены. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

«Никаких связей с иностранцами в этом деле нет… Нет информации, никаких свидетельств», - говорится в материале.

Как сообщил собеседник телеканала, стрелявший в Трампа Томас Крукс не взаимодействовал с иностранными правительствами или спецслужбами.

Напомним, покушение на Трампа, который был на тот момент кандидатом в президенты США, произошло 13 июля 2024 года. Крукс стрелял с крыши здания в районе проведения митинга и ранил его в ухо. В ходе инцидента стрелка ликвидировали.