Действующий президент Хорватии Миланович провозгласил победу на выборах

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, который со значительным отрывом лидирует во втором туре президентских выборов, объявил о победе. Он отметил, что воспринимает эти результаты как одобрение своей работы в течение последних пяти лет.

«Это воспринимаю как одобрение моей работы в последние пять лет, шаг доверия ко мне. Моя рука протянута, это моя обязанность по отношению к тем, кто представляет исполнительную власть в этой стране и кто утверждает, что они отвечают за 99%, а мы, несем ответственность за оставшийся 1%», - цитирует его издание Index.

В своей речи Миланович также попросил аплодисментов для избирателей конкурирующей партии HDZ («Хорватское демократическое содружество»), лидер которой - Драган Приморец - был соперником действующего президента на выборах.

Зоран Миланович обошел Драгана Примораца на выборах, набрав почти в три раза больше голосов. По актуальной на 22:00 мск информации он набрал 73,67% голосов, в то время как за лидера HDZ проголосовало лишь 26,33% избирателей. Таким образом, Миланович станет третьим президентом Хорватии в истории, который смог переизбраться.