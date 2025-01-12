Действующий глава Хорватии Зоран Миланович со значительным отрывом лидирует на президентских выборах страны. Такой результат получился по итогам второго тура, следует из данных Dnevnik.hr.

На данный момент обработано 74,61% голосов. Пока у Зорана Милановича — 73,67%, а у его соперника Драгана Примораца - 26,33% голосов.

Известно, что голосование завершилось в 19:00 по местному времени, то есть в 21:00 по московскому. Явка граждан составила 34,77%, сообщила государственная избирательная комиссия. Первые официальные результаты ГИК объявит примерно в 20:00 (22 по московскому времени).

Зоран Миланович известен тем, что яро противостоял отправке войск на Украину. Кроме того, хорватский лидер выступал против обучения странами НАТО ВСУ, назвав это вмешательством в конфликт на Украине.