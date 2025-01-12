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Действующий президент Хорватии лидирует на выборах с 73% голосов

Его соперник Драган Приморац получил 26,33% голосов.
Карина Тазетдинова 2025-01-12 22:24:44
© Фото: Davor Puklavec, XinHua, Global Look Press

Действующий глава Хорватии Зоран Миланович со значительным отрывом лидирует на президентских выборах страны. Такой результат получился по итогам второго тура, следует из данных Dnevnik.hr.

На данный момент обработано 74,61% голосов. Пока у Зорана Милановича — 73,67%, а у его соперника Драгана Примораца - 26,33% голосов.

Известно, что голосование завершилось в 19:00 по местному времени, то есть в 21:00 по московскому. Явка граждан составила 34,77%, сообщила государственная избирательная комиссия. Первые официальные результаты ГИК объявит примерно в 20:00 (22 по московскому времени).

Зоран Миланович известен тем, что яро противостоял отправке войск на Украину. Кроме того, хорватский лидер выступал против обучения странами НАТО ВСУ, назвав это вмешательством в конфликт на Украине.

#Выборы #Хорватия #президентские выборы #Зоран Миланович #Драган Приморац
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