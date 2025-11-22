Politico: в ЕС опасаются срыва выдачи кредита Киеву из-за мирного плана Трампа

В Европе боятся того, что мирный план Дональда Трампа по Украине сорвет выдачу Киеву кредита из средств, которые планируется взять из замороженных российских активов. Об этом пишет издание RT со ссылкой на Politico.

По имеющейся информации, страны-участницы ЕС напуганы тем фактом, что проект завершения украинского конфликта включает в себя пункт об использовании средств ЦБ РФ, хранящихся в зарубежных банках, для восстановления пострадавших территорий.

«Многие дипломаты и официальные лица ЕС заявили, что опасаются, что предложение может подорвать их шансы на одобрение кредита 27 правительствами ЕС», — сказано в материале.

Стоит отметить, что недавно в Госдуме заявили, что правительству РФ был предложен ряд контрмер, которые следует применить, в случае хищения Западом в лице Евросоюза замороженных российских активов.