МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российскую серу временно перестанут поставлять за рубеж

Это позволит сохранить объемы производства минеральных удобрений.
Тимур Юсупов 2025-11-02 23:36:24
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Правительство России приняло решение о временном запрете вывоза за границу жидкой, гранулированной и комовой серы. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, исключением будет являться только экспорт в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.

По имеющейся информации, данное решение призвано стабилизировать насыщение сырьем внутреннего рынка РФ, что позволит сохранить действующие объемы производства минеральных удобрений. Таким образом власти обеспечат продовольственную безопасность России.

Как говорится в сообщении, ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года. Тем не менее, Россия продолжит поставки в государства члены Евразийского экономического союза, в состав которого входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Помимо этого предусмотрена возможность отправки серы за рубеж для оказания гуманитарной помощи в рамках международных транзитных перевозок и в целях снабжения необходимыми ресурсами российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Ранее политолог Юрий Самонкин в беседе со «Звездой» объяснил, что на сегодняшний день российские минеральные удобрения являются одним из самых качественных продуктов в мире, из-за чего спрос на них растет даже на европейском рынке.

#в стране и мире #поставки #правительство РФ #сера #экономика РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 