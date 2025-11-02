Российскую серу временно перестанут поставлять за рубеж

Правительство России приняло решение о временном запрете вывоза за границу жидкой, гранулированной и комовой серы. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, исключением будет являться только экспорт в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.

По имеющейся информации, данное решение призвано стабилизировать насыщение сырьем внутреннего рынка РФ, что позволит сохранить действующие объемы производства минеральных удобрений. Таким образом власти обеспечат продовольственную безопасность России.

Как говорится в сообщении, ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года. Тем не менее, Россия продолжит поставки в государства члены Евразийского экономического союза, в состав которого входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Помимо этого предусмотрена возможность отправки серы за рубеж для оказания гуманитарной помощи в рамках международных транзитных перевозок и в целях снабжения необходимыми ресурсами российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Ранее политолог Юрий Самонкин в беседе со «Звездой» объяснил, что на сегодняшний день российские минеральные удобрения являются одним из самых качественных продуктов в мире, из-за чего спрос на них растет даже на европейском рынке.