В МВД Германии сообщили о высоком уровне угрозы терроризма в стране

В МВД Германии предупредили о высокой угрозе террористической опасности в стране. Об этом заявил глава ведомства Александер Добриндт.

В Берлине задержали сирийца, подозреваемого в планировании террористической акции. После этого угрозу терроризма в Германии оценили как высокую. По словам Добриндта, действия сирийца были своевременно распознаны сотрудниками спецслужб.

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Гюнтер Крингс сообщил о риске исламистской угрозы в Германии. Он подчеркнул, что любой, кто планирует теракты в стране, не должен сохранять статус защищенного лица. Его нужно лишить права на проживание и депортировать в Сирию, добавил политик.

Ранее Александер Добриндт заявил, что проживающие на территории Германии мигранты изменили облик городов. Они не интегрируются в немецкое общество или не хотят вносить вклад в трудовое сообщество страны. Глава МВД ФРГ добавил, что из-за мигрантов в городах Германии наблюдается перегрузка на рынках жилья и в системе здравоохранения.