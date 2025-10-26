В ФРГ заявили, что мигранты изменили облик немецких городов

Проживающие на территории Германии мигранты изменили облик городов. Такое заявление сделал глава МВД ФРГ Александер Добриндт.

«Городской облик... изменился из-за нелегальной миграции - людей, которые не интегрируются в наше общество или не хотят вносить вклад в трудовое сообщество. Из-за тех, кто не имеет права оставаться (на территории страны - Прим. ред.)», - цитирует его слова газета Handelsblatt.

Политик также подчеркнул, что отождествление нелегальной и легальной миграции - это ошибка. Из-за этого в городах Германии наблюдается перегрузка как на рынках жилья, так и в системе здравоохранения.

«Тот, кто сокращает нелегальную миграцию, способствует привлекательности легальной», - заключил Добриндт.

Напомним, 14 октября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин далеко продвинулся в исправлении ошибок миграционной политики. Однако он не уточнил, о чем именно идет речь.