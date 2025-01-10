В крупнейших учениях НАТО 2025 года примут участие более 10 тыс. солдат

В крупнейших в этом году учениях НАТО Steadfast Dart 2025 примут участие более 10 тысяч военных из девяти стран-участниц, говорится в пресс-релизе альянса.

«Учения продемонстрируют способность НАТО быстро реагировать и защищаться от любого потенциального противника в любой области и в любое время», - говорится в сообщении в соцсети X.

Так, учения пройдут в Румынии, Болгарии и Греции и направлены на отработку сценария зарождающегося конфликта с «почти равным противником», сообщили в пресс-службе альянса. В них задействуют воздушные, сухопутные, морские и специальные оперативные силы.

Напомним, учения будут проходить с 13 января по 26 февраля. В Минобороны Великобритании заявили, что они направлены на «усиление возможностей по сдерживанию РФ» и покажут, насколько НАТО способна оперативно развертывать свои силы быстрого реагирования на восточных границах альянса.