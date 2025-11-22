МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
The Guardian: Трамп назначил нового спецпосланника по Украине

Кита Келлога на этом посту сменил Дэниел Дрисколл.
Константин Денисов 22-11-2025 19:46
© Фото: Ron Sachs, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава Белого дома назначил нового спецпосланника по Украине. Как сообщает The Guardian, теперь эту должность займет министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

Дрисколл сменил Кита Келлога. Ранее сообщалось о том, что в 2026 году Келлог планирует вообще покинуть администрацию Трампа.

Предшественник Дрисколла был спецпослаником по Украине ровно год - с 27 ноября 2024 года. Мирный план Трампа по урегулированию конфликта Владимиру Зеленскому передавала уже делегация во главе с Дрисколлом.

Политолог Владимир Шаповалов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о том, какие правки может внести Европа в мирный план Трампа, состоящий из 28 пунктов.

