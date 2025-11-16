МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Цивилева вручила госнаграды медикам в Санкт-Петербурге

Замглавы Минобороны РФ провела совещание по теме реабилитации бойцов СВО.
Константин Денисов 22-11-2025 19:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Замминистра обороны Анна Цивилева вручила государственные и ведомственные награды сотрудникам Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Кроме того, она провела совещание по реабилитации бойцов СВО, социальной поддержке российских военных и членов их семей.

Цивилева также подчеркнула важность задачи по созданию военной медицины будущего. Ее поставил президент России Владимир Путин.

«Президент буквально недавно, 29 октября, своим решением озвучил, что военная медицина будет иметь особый статус. И нам нужно, конечно же, сейчас весь опыт наработанный в период СВО, реализовать в те новые программы, в те новые стандарты высокой медицины, которые позволят уже спасать огромное количество жизней, в том числе, и гражданским нашим соотечественникам», - сказала Цивилева.

Ранее замминстра сообщила, что Миноброны РФ внедряет 60 перспективных медицинских технологий.

#Минобороны РФ #Владимир Путин #награды #военная медицина #Анна Цивилева
