Макрон заявил об угрозе расформирования G-20

По мнению французского лидера, объединение не справляется со своими задачами.
Константин Денисов 22-11-2025 18:26
© Фото: Kay Nietfelddpa, Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что G-20 находится на грани расформирования. Об этом он сообщил на открытии саммита объединения в Йоханнесбурге.

«Группа двадцати, вероятно, подходит к концу своего цикла. Мы переживаем момент в нашей геополитике, когда нам очень трудно вместе за этим столом, включая членов, которые сегодня здесь не присутствуют, решать крупные международные кризисы», - сказал французский лидер.

По его мнению, сейчас G-20 не в состоянии помочь с урегулированием украинского и ближневосточного кризисов. Сюда же он отнес проблемы в Судане и в районе Великих африканских озер.

Также, по словам Макрона, отдельного рассмотрения стоят отношения G-20 с БРИКС. Он назвал их во многом конфронтационными. Много вопросов вызывает и состояние экономик разных стран.

Ранее в РУДН назвали большим ударом для G20 отказ Путина и Трампа ехать на саммит.

#в стране и мире #Франция #Украина #эммануэль макрон #G20
