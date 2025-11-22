МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Армия России взяла под контроль правый берег Гайчура освобождением Нового Запорожья

ВС РФ захватили около 14 км оборонного узла ВСУ.
Константин Денисов 22-11-2025 17:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны показало кадры освобождения населенного Нового Запорожья в Запорожской области. Населенный пункт полностью перешел под контроль ВС РФ.

Отличились штурмовые подразделения группировки войск «Восток». Действуя под плотным огнем и постоянной угрозой ударов БПЛА, штурмовики расширили зону контроля вдоль реки Гайчур на участке более девяти километров по фронту.

После освобождения Нового Запорожья группировка войск «Восток» установила контроль над правым берегом реки Гайчур.

Российские войска овладели узлом обороны противника площадью свыше 14 квадратных километров. В ходе боев за Новое Запорожье боевики понесли значительные потери, в том числе, в виде 15 единиц различной техники.

Об освобождении Звановки в ДНР и Нового Запорожья стало известно 22 ноября.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ДНР #спецоперация #видео #запорожская область
